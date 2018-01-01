Лэмпард: Мы не имеем право проиграть Валенсии

Лондонский клуб приехал за победой.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу предстоящего матча против Валенсии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Мы не имеем право проиграть этот матч. Мы извлекли уроки с первого матча, однако я всегда говорил, что группа для нас не является простой.

Я не говорю о том, что если мы проиграем, то не сможем пройти дальше, просто наша ситуации станет сложной. Мы смогли начать демонстрировать футбол уровня плей-офф еще на групповом этапе.

После первой игры в Лиги чемпионов меня не покидало чувство, что мы должны извлечь крайне важный урок, и не важно сколько лет.

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Если же футболист выключился из момента игры хоть на секунду, или же проспал момент в матче Лиги Чемпионов, то ты проиграл“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Напомним, что матч Валенсия - Челси состоися сегодня, 27-го ноября. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.