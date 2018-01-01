Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Мы не имеем право проиграть Валенсии

Комментариев: 0
Лондонский клуб приехал за победой.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу предстоящего матча против Валенсии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Читай также: Лэмпард ввел новые штрафы в Челси: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку

“Мы не имеем право проиграть этот матч. Мы извлекли уроки с первого матча, однако я всегда говорил, что группа для нас не является простой. 

Я не говорю о том, что если мы проиграем, то не сможем пройти дальше, просто наша ситуации станет сложной. Мы смогли начать демонстрировать футбол уровня плей-офф еще на групповом этапе. 

После первой игры в Лиги чемпионов меня не покидало чувство, что мы должны извлечь крайне важный урок, и не важно сколько лет.

Читай также: Азар: Лэмпард доказал, что является одним из лучших тренеров в мире

Если же футболист выключился из момента игры хоть на секунду, или же проспал момент в матче Лиги Чемпионов, то ты проиграл“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Напомним, что матч Валенсия - Челси состоися сегодня, 27-го ноября. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Валенсия, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь