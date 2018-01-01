Соломон: Хотел бы стать джокером для Шахтера

Израильтянин продолжает забивать за "горняков" в ЛЧ.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон прокомментировал ничейный результат против Манчестер Сити в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Не думаю, что смогу в полной степени описать свои чувства сейчас. Но я очень счастлив.

Конечно, это лучший из вариантов вернуться в игру после травмы. Забить гол Манчестер Сити на Этихаде - потрясающе.

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Я хотел бы стать джокером для Шахтера. Когда я на поле, всегда хочу забивать голы, помогать Шахтеру добиваться положительного результата. Очень рад, что нам это удалось, и хочу поздравить всю команду.

Я считаю, что у нас хорошие шансы на выход из группы, но нужно победить или сыграть вничью дома, что будет непросто сделать с Аталантой.

Это очень сильный соперник. Но шансы пройти дальше неплохие, и мы сделаем все возможное для этого“, - приводит слова Соломона пресс-служба клуба.

Отметим, что главный тренер Шахтера признался, что не планировал выпускать Соломона.

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