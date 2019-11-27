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Хорватские фанаты устроили потасовку перед матчем с Аталантой

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Перед матчем соперников Шахтера по группе Лиги чемпионов произошли стычки болельщиков.
Фанаты Динамо Загреб
Фанаты Динамо Загреб
Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта на Сан-Сиро принимала загребское Динамо.

Накануне поединка в Милане произошли массовые беспорядки с участием хорватских фанатов и полиции. Как сообщают очевидцы, болельщики гостевого клуба, которых было порядка 5 тысяч, спровоцировали стычки.

Отмечается, что часть хорватских фанатов состоит в группировке Bad Blue Boys.

Напомним, Аталанта обыграла Динамо Загреб со счетом 2:0.

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Теги: Аталанта, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, фанаты, беспорядки
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