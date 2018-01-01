Гюндоган: Мы позволили Шахтеру провести отличный матч

"Горожани" упустили победу.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган подле итоги ничейного матча против Шахтера (1:1).

“Мне хотелось принести победу команде. К сожалению, сыграли вничью, которую должны принять. Но мы остаемся лидерами группы. Это самый важный итог вечера, но нам нужно улучшать игру.

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Мы ожидали, что матч получится сложным. Позволили Шахтеру провести отличную игру, дали им играть. В защите мы сыграли не так хорошо.

К сожалению, мы не смогли показать хорошую игру, но это ЛЧ. Здесь нужно бороться в каждом матче. Мы должны научиться справляться с такими матчами, чтобы быть готовыми в плей-офф.

Мы должны стать лучше в игре в атаке и в обороне“, - приводит слова Гюндогана Manchester Evening News.

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