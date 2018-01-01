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Вальверде: Все хотят поменяться с нами местами в ЛЧ

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"Сине-гранатовые" лидируют в группе.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей игры против Боруссии Дортмунд в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Лучший способ одержать победу - создать голевые моменты у чужих ворот, и не позволить создать сопернику у своих. Если команда владеет мячом, но не создает моменты, то значит они делают что-то неправильно.

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Мы хотим показывать лучший футбол. Мы всегда хотим атаковать, но иногда соперник не позволяет нам делать это.

Если мы выиграем, то возглавим группу. Так что мы хотим выиграть. Мы мощно играем дома, но награда за эту победу особенная.

Боруссия будет играть на победу. Любая из трех других команд в нашей группе хотела бы поменяться с нами местами, но у нас нет недооценки Боруссии“, - приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Боруссия Д, которая начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. 

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Лига чемпионов, футбол
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