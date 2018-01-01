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Директор ПСЖ - о судействе в матче с Реалом: Не верю, что это заговор

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Арбитр встречи повлиял на игру.
Леонардо
Леонардо
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо поделился мнением по поводу судейства в матче против Реала (2:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что арбитр встречи отменил красную карточку Куртуа и пенальти в ворота “сливочных“ из-за нарушения в центре поля.

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“Картина ясна. Я обещал, что больше не буду говорить о судействе. Возможно, не нужно было давать красную карточку Куртуа, но судья решил поступить так.

После просмотра VAR, судья решил отменить наказание. В регламенте сказано, что он имеет право сделать это, если допущена грубая ошибка, но я думаю, что это была не грубая ошибка.

Он мог своим решением серьезно повлиять на игру. Я понимаю гнев фанатов, но не хочу верить, что это заговор против ПСЖ, иначе все кончено“, - цитирует Леонардо Daily Mercato. 

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Леонардо, ПСЖ, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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