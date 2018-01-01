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Сарри: Дибала делает разницу на футбольном поле

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Сарри остался доволен победой в ЛЧ.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри подвел итоги победного матча с Атлетико (1:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“Этот матч получился очень энергозатратным, как всегда в Лиге чемпионов. Я думаю, что у нас многое получилось, но мы должны были навязать упорную борьбу, чтобы добиться победы.

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Я еще не говорил с Роналду о его боли в колене, но все выглядит так, что он находится в хорошей форме. Под конец матча он возвращался назад, боролся и помогал играть в обороне.

Дибала - игрок мирового класса, он в великолепной форме. Прямо сейчас он делает разницу“, - приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступны остальные результаты сыгранных поединков.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Атлетико Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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