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Матвиенко и Исмаили стали лучшими игроками в матче против Ман Сити по версии InStat

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Защитники Шахтера получили самую высокую оценку за свою игру против действующего чемпиона Англии.
Николай Матвиенко (слева)
Николай Матвиенко (слева)
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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По данным InStat, лучшими игроками "горняков" в этом поединке стали Николай Матвиенко и Исмаили, которые набрали по 307 баллов. Также эксперты высоко оценили действия Манора Соломона, забившего гол. У него 302 балла.

А вот худшими игроками стали форвард Жуниор Мораес (234), защитник Сергей Кривцов (241) и хавбек Евгений Коноплянка (245).

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера "горняков" Луиша Каштру об этом поединке.

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Теги: Николай Матвиенко, Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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