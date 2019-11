"Мне хотелось позвать болбоя в раздевалку": Моуринью поблагодарил мальчика за помощь

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм в невероятном поединке сумел обыграть Олимпиакос (4:2), отыгравшись с 0:2.

Читай также: Моуринью - первый тренер, который трижды выводил клубы из Англии в ЛЧ

В моменте, когда Кейн сравнял счет, свою роль сыграл болбой, который после выхода мяча в аут быстро вернул его в игру. В результате Моура отдал пас на Харри, который отправил "круглого" в сетку.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью сразу после забитого мяча подошел к мальчику, обнял его и поблагодарил за помощь.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco