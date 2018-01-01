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"Мне хотелось позвать болбоя в раздевалку": Моуринью поблагодарил мальчика за помощь

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Наставник Тоттенхэма отметил мастерство болбоя, который помог его команде сравнять счет в матче против Олимпиакоса.
Жозе Моуринью благодарит болбоя
Жозе Моуринью благодарит болбоя
Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм в невероятном поединке сумел обыграть Олимпиакос (4:2), отыгравшись с 0:2.

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В моменте, когда Кейн сравнял счет, свою роль сыграл болбой, который после выхода мяча в аут быстро вернул его в игру. В результате Моура отдал пас на Харри, который отправил "круглого" в сетку.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью сразу после забитого мяча подошел к мальчику, обнял его и поблагодарил за помощь.

"Нужно быть классным болбоем, чтобы быстро вернуть мяч в игру. В юности я был таким же, этот мальчик молодец. Он отлично понимает игру и читает ее, а не просто смотрит с трибун. Для него игра - это жизнь. Мне хотелось пригласить его в раздевалку, но он куда-то испарился", - рассказал Моуринью в комментарии BT Sports.

Ранее Жозе Моуринью подвел итоги феноменального матча в исполнении своих игроков.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Олимпиакос, Лига Чемпионов, футбол
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