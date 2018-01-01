Мораес был заменен в матче против Манчестер Сити из-за острой боли в копчике
Луиш Каштру рассказал о ситуации с заменой Жуниора Мораеса.
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с повреждением одного из лидеров команды Жуниора Мораеса.
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“Что с Мораесом? Он почувствовал небольшую, но острую боль в копчике. Возможно, он мог играть на самопожертвовании до самого конца, однако мы не стали рисковать.
Надеемся, что Мораес восстановится как можно скорее“, - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.
Ранее португалец рассказал, что Манор Соломон вообще не должен был играть.
Напомним, Шахтер вырвал ничью у Манчестер Сити и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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