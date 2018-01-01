Азару может потребоваться операция из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов

Эден Азар получил серьезную травму после жесткого фола Менье и с трудом смог уйти с поля.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар получил серьезное повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (2:2).

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Менье грубо сбил Азара и бельгийцу пришлось покинуть поле на 68-1 минуте поединка. Причем сделать он это смог только при помощи врачей, которые его поддерживали.

Главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан считает, что у Эдена весьма серьезная травма.

“Это не просто ушиб. Там ушиб и вывих“, - приводит слова Зидана Marca.

По информации СМИ, футболист повредил голеностоп, на котором в 2017 году ему пришлось делать операцию и есть вероятность, что в этот раз ему также придется обратиться за хирургической помощью.

В ближайшее время хавбек пройдет медосмотр, после которого будет определены его дальнейшие действия.

Напомним, Реал и ПСЖ сыграли вничью, но обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.