Моуринью: Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать

Наставник Тоттенхэма поделился впечатлениями от невероятного камбэка своей команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подвел итоги матча пятого тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:2).

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“Самый сложный момент матча - не два пропущенных гола, а замена в первом тайме. Такие решения причиняют боль игроку, но я сделал это для команды. Мы проигрывали и я решил, что мне нужен креативный футболист, который будет взаимодействовать с Алли.

В перерыве я был мягок, игрокам нужна была любовь, а не критика. Я их успокоил и мы обсудили тактические моменты, внесли корректировки, но главное - мы разговаривали об уверенности в этой сложной ситуации. Во втором тайме последовали реакция, был нужный настрой, команда смогла отыграться и пошла вперед за победой, хотя и ничья нас устраивала.

Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать. Иногда начинается игра и твои действия уже не важны, но сегодня был тот поединок, в котором пришлось работать, чтобы победить. Мне было неприятно заменять Эрика, в остальном все супер“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм совершил невероятный камбэк в матче против Олимпиакоса, отыгравшись с 0:2 и вырвав победу.