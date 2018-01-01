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Моуринью: Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать

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Наставник Тоттенхэма поделился впечатлениями от невероятного камбэка своей команды.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подвел итоги матча пятого тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:2).

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“Самый сложный момент матча - не два пропущенных гола, а замена в первом тайме. Такие решения причиняют боль игроку, но я сделал это для команды. Мы проигрывали и я решил, что мне нужен креативный футболист, который будет взаимодействовать с Алли.

В перерыве я был мягок, игрокам нужна была любовь, а не критика. Я их успокоил и мы обсудили тактические моменты, внесли корректировки, но главное - мы разговаривали об уверенности в этой сложной ситуации. Во втором тайме последовали реакция, был нужный настрой, команда смогла отыграться и пошла вперед за победой, хотя и ничья нас устраивала.

Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать. Иногда начинается игра и твои действия уже не важны, но сегодня был тот поединок, в котором пришлось работать, чтобы победить. Мне было неприятно заменять Эрика, в остальном все супер“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм совершил невероятный камбэк в матче против Олимпиакоса, отыгравшись с 0:2 и вырвав победу.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Олимпиакос, Лига Чемпионов, футбол
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