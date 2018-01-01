Каштру: Соломон в принципе не должен был играть

Наставник Шахтера отметил, что врачи разрешили играть израильтянину только 20-25 минут.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал выступление Манора Соломона в матче против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Соломон в принципе сейчас не должен был играть: он получил травму три недели назад в одном из выездных матчей. Было разрешение медицинского департамента, что Манор может провести только 20-25 минут, то есть мы не собирались выпускать его в стартовом составе.

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Я предпочитаю говорить о продуктивности не отдельных футболистов, а команды. С точки зрения коллективной работы ребята прекрасно себя показали, и в моменте с голом все было отлично разыграно. Мы можем сказать и о Сикане, и о Маркосе Антонио - они вышли и помогли. И все же я хочу говорить о команде в общем.

Важно, чтобы все ребята прогрессировали, с каждым годом становились лучше. Карьера игрока длится не год и не два, это достаточно долгий путь, и очень важно выбирать оптимальные моменты, предоставляя футболистам возможности. У нас каждый много трудится и зарабатывает свое время", - приводит слова Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер вырвал ничью у Манчестер Сити. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.