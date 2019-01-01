Зидан - о матче с ПСЖ: Мне было весело на бровке

Наставник мадридского клуба считает, что его команда заслужила победу.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором его команда упустила победу.

"Для нас главное, что мы провели хорошую игру, мы продолжаем прибавлять. Конечно, команда заслужила победу. Я не люблю так говорить, ведь нужно играть все 90 минут, но тот футбол, который мы показали - это был отличный матч, хотел бы всегда видеть такую игру.

Абсолютно все мне понравилось, это было потрясающее шоу, учитывая тот настрой и уровень футбола, да и соперник отлично сыграл. Благодарю болельщиков, они были великолепны. Мне было весело на бровке, и, думаю, болельщикам тоже", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, ПСЖ в сумасшедшем матче сыграл вничью с Реалом, отыгравшись с 2:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - ПСЖ.