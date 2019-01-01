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Зидан - о матче с ПСЖ: Мне было весело на бровке

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Наставник мадридского клуба считает, что его команда заслужила победу.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором его команда упустила победу.

"Для нас главное, что мы провели хорошую игру, мы продолжаем прибавлять. Конечно, команда заслужила победу. Я не люблю так говорить, ведь нужно играть все 90 минут, но тот футбол, который мы показали - это был отличный матч, хотел бы всегда видеть такую игру.

Абсолютно все мне понравилось, это было потрясающее шоу, учитывая тот настрой и уровень футбола, да и соперник отлично сыграл. Благодарю болельщиков, они были великолепны. Мне было весело на бровке, и, думаю, болельщикам тоже", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, ПСЖ в сумасшедшем матче сыграл вничью с Реалом, отыгравшись с 2:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - ПСЖ.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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