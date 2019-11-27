Роналду удивил фанатов новой прической

Португалец вышел на матч против Атлетико в новом образе.

Туринский Ювентус на своем поле принимал Атлетико в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч был не самым богатым на голы, зато запомнился новым образом лидера “старой сеньоры“ Криштиану Роналду. Португалец появился на поле с новой укладкой, и дополнил свою прическу обручем для волос.

Криштиану Роналду Getty Images

Получился весьма непривычный образ, который активно обсуждается в Сети. Отметим, что Роналду уже давно не менял свой имидж.

Криштиану Роналду Getty Images

Напомним, Ювентус обыграл мадридский Атлетико с минимальным счетом.

Вашему вниманию все результаты матчей прошедшего игрового дня Лиги чемпионов.