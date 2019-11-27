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Роналду удивил фанатов новой прической

Комментариев: 3
Португалец вышел на матч против Атлетико в новом образе.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус на своем поле принимал Атлетико в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч был не самым богатым на голы, зато запомнился новым образом лидера “старой сеньоры“ Криштиану Роналду. Португалец появился на поле с новой укладкой, и дополнил свою прическу обручем для волос.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Получился весьма непривычный образ, который активно обсуждается в Сети. Отметим, что Роналду уже давно не менял свой имидж.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Напомним, Ювентус обыграл мадридский Атлетико с минимальным счетом.

Вашему вниманию все результаты матчей прошедшего игрового дня Лиги чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, прическа
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 09:58
Оценка:  0
гость
Мой отец постоянно дрочит на Роналду. При чем совсем не стесняется никого дома,ни дочери 12летней,ни тещи. Вчера дрочил прям во время ужина и кончил теще в тарелку. Это пздц
гость  (аноним)  27.11.2019, 09:55
Оценка:  0
гость
Да всем ложить с высокой колокольни что там у него на тыкве за мочалка.
thebestdraw    27.11.2019, 09:28
Оценка:  0
thebestdraw
чё за хрень. побрейте его налысо
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