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Зинченко: Шахтер сыграл на уровне даже без своих лидеров

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Украинец похвалил соперника за игру, но отметил, что у "горожан" нет спада в игре.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал ничью своей команды (1:1) в матче против Шахтера в Лиге чемпионов.

“Прежде всего - была зрелищная игра. Каждому болельщику она понравилась. Результат - хорош для обеих команд. Сити обеспечил себе первое место, а Шахтер - укрепил свои шансы на выход. 

Бывают такие моменты, что команда на подъеме, или немного на спаде. Не могу сказать, что у нас спад. Все отдаются на тренировках, как было до этого.

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Шахтер сыграл на уровне даже без своих лидеров. Я просто могу похлопать стоя, и если Шахтер будет играть и дальше в таком ключе, то будут большие шансы на выход из группы. 

Гвардиола - максималист. Он всегда показывает эмоции. После игры он поздравил ребят с выходом и поблагодарил за игру.

Стоит отметить игру Шахтера. У нас была тяжелейшая игра против Челси. Команда могла быть немного подуставшей. Но каждый игрок Манчестер Сити выходит на игру с одним желанием - победить“, - отметил Зинченко.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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