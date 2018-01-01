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Гвардиола: Было тяжело контролировать мяч из-за качеств соперника

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Испанский специалист отметил, что Шахтер хорошо отыграл в обороне и создан несколько опасных контратак.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, который завершился вничью - 1:1.

“Некоторые вещи в игре удалось улучшить во втором тайме, но проход в следующий раунд - самое главное, когда ты выступаешь на групповом этапе. Семь раз кряду - это много. Дальше турнир будет совершенно другим. Посмотрим, в каких мы будем кондициях.

В чем возникли проблемы? В первом тайме старались заканчивать атаку слишком быстро. Когда мы теряли мяч, нашим центральным защитникам и фулбекам не хватало времени для того, чтобы восстановить полный контроль, и мы пропустили несколько опасных контратак. Во втором отчасти исправили это и были намного лучше. Порой было тяжело контролировать мяч из-за качеств соперника.

Я много раз играл против Шахтера - с Барселоной, Баварией и Сити. Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, так что с ними нелегко. Кто-то скажет: “о, Шахтер хорошо играет“. Мы знали это.

Повторюсь, мы были намного лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасен в контратаке“, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба Шахтера.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результат данного поединка.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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Источник: shakhtar.com

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