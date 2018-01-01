Гвардиола: Было тяжело контролировать мяч из-за качеств соперника

Испанский специалист отметил, что Шахтер хорошо отыграл в обороне и создан несколько опасных контратак.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, который завершился вничью - 1:1.

“Некоторые вещи в игре удалось улучшить во втором тайме, но проход в следующий раунд - самое главное, когда ты выступаешь на групповом этапе. Семь раз кряду - это много. Дальше турнир будет совершенно другим. Посмотрим, в каких мы будем кондициях.

В чем возникли проблемы? В первом тайме старались заканчивать атаку слишком быстро. Когда мы теряли мяч, нашим центральным защитникам и фулбекам не хватало времени для того, чтобы восстановить полный контроль, и мы пропустили несколько опасных контратак. Во втором отчасти исправили это и были намного лучше. Порой было тяжело контролировать мяч из-за качеств соперника.

Я много раз играл против Шахтера - с Барселоной, Баварией и Сити. Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, так что с ними нелегко. Кто-то скажет: “о, Шахтер хорошо играет“. Мы знали это.

Повторюсь, мы были намного лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасен в контратаке“, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба Шахтера.

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Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результат данного поединка.