Каштру: Мы действительно настраивались показать свое ДНК

Наставник Шахтера подвел итоги поединка против действующего чемпиона Англии.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал исход матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который завершился вничью - 1:1.

“Да, это правда, мы действительно настраивались показать свое ДНК. Мы играли с командой, которая не давала нам полностью показать, что мы можем. С другой стороны, и мы многое Сити не позволили.

Это была хорошая стратегическая встреча. Мы старались не дать забегать в зоны Стерлингу, варьировать фланги, чтобы проводить быстрые атаки. Также создавали моменты на флангах, некоторые вещи нам удавались, а некоторые - нет. Они блокировали атаки через середину.

В течение игры мы старались читать игру наилучшим образом, Жоау Канселу постоянно забегал в зону, и мы думали, что этим можно было воспользоваться. Гол - это хорошо проведенная контратака. Мы, тренера, когда угадываем замены - все говорят очень хорошо, с другой стороны, если сделал неверную замену - это плохо.

Лига чемпионов - это до конца. Борьба в матче с Аталантой будет до конца“, - сказал Каштру на пресс-конференции.

Напомним, Шахтер спасся от поражения в матче с Манчестер Сити. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер.