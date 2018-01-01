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Аталанта - Динамо З 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Итальянская Аталанта разобралась с гостями из Хорватии.

Аталанта - Динамо Загреб: видео голов
Аталанта - Динамо Загреб: видео голов
Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов соперники Шахтера по группе Аталанта и загребское Динамо выявляли сильнейшего на Сан-Сиро.

Клуб из Бергамо добыл первую победу в текущем розыгрыше турнира, забив два безответных гола в ворота соперника. Таким образом, Аталанта сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не попал в стартовый состав, но вышел на замену в конце второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Динамо Загреб:

Аталанта - Динамо Загреб 2:0
Голы: Муриэль, 27 (пенальти), Гомес, 47.

Аталанта: Голлини - Хатебур (Кастань, 65), Толои, Паломино, Кьяер, Госенс - Фройлер, де Рон - Гомес (Малиновский, 90), Пашалич - Муриэль (Иличич, 61).

Динамо Загреб: Ливакович - Стоянович (Джира, 75), Теофиль-Катрин, Перич, Леовац, Иванушец (Гояк, 67), Ольмо (Шитум, 90), Оршич, Адеми, Дилавер, Петкович.

Предупреждения: Толои, Пашалич - Теофиль-Катрин, Перич, Стоянович.

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Теги: Аталанта, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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