Реал - ПСЖ 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Парижане сотворили невероятный камбэк и вырвали ничью.

Реал - ПСЖ: видео голов Getty Images

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал сыграл вничью с ПСЖ.

Подопечные Зидана открыли счет в первом тайме благодаря усилиям Бензема, а уже во второй половине встречи Карим оформил дубль. Правда, радоваться “сливочным“ пришлось недолго - уже спустя 5 минут счет на табло стал равным. В составе парижского клуба отличились Мбаппе и Сарабия.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид - ПСЖ:

Реал – ПСЖ – 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 – Мбаппе, 81; Сарабия, 83

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос – Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бейл, 68)

ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 75) - Ди Мария, Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе

Предупреждения: Марсело – Менье