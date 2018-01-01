Реал - ПСЖ 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал сыграл вничью с ПСЖ.
Подопечные Зидана открыли счет в первом тайме благодаря усилиям Бензема, а уже во второй половине встречи Карим оформил дубль. Правда, радоваться “сливочным“ пришлось недолго - уже спустя 5 минут счет на табло стал равным. В составе парижского клуба отличились Мбаппе и Сарабия.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид - ПСЖ:
Реал – ПСЖ – 2:2
Голы: Бензема, 17, 79 – Мбаппе, 81; Сарабия, 83
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос – Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бейл, 68)
ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 75) - Ди Мария, Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе
Предупреждения: Марсело – Менье
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