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Манчестер Сити - Шахтер 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Горняки" увозят ничью с Этихад Стэдиум.

Шахтер Донецк
Шахтер Донецк
Getty Images

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити дома принимал Шахтер.

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме хозяева поля открыли счет, благодаря голу Гюндоган. Ответный гол забил Соломон на 69-й минуте, который вышел на замену вместо Коноплянки. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер:

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо.

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Теги: Манчестер Сити, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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