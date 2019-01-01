Шахтер сыграл вничью с Ман Сити в выездном матче ЛЧ

"Горняки" не сумели добыть победу и выйти в плей-офф.

Донецкий Шахтер добыл ничью в матче с Манчестер Сити в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" уже на старте поединка отдали инициативу хозяевам, но при этом сами надежно играли в обороне, и остро убегали в контратаки. В одной из таких на 15-й минуте украинская команда должна была выходить вперед. Эдерсон, играя на перехвате, махнул ногой мимо мяча. Тете с правого фланга выбежал на пустые ворота и поспешил, пробив в Фернандиньо, который страховал голкипера в подкате.

Спустя пару минут уже Коваленко выводил Тете на свидание с Эдерсоном, но вратарь вовремя вышел из ворот.

У противоположных ворот позиционные атаки хозяев оставались без ударов с близкого расстояния. Лучший эпизод у них был после углового, когда Анхелиньо нашел голову Отаменди, а тот пробил в руки Пятову.

Вообще первый тайм прошел в равной борьбе, о чем свидетельствуют и удары по воротам – 5:5.

А вот спустя 15 минут второго тайма статистика ударов была уже 12:6. Ман Сити мощно начал второй тайм, результатом чего стал гол Гюндогана, который без сопротивления отправил мяч в свободный угол, а перед этим получил хорошую передачу от Жезуса, обыгравшего двух центральных защитников.

Каштру бросил в бой Манора Соломона и его замена вновь сыграла. Едва появившись на поле Соломон оказался на ударной позиции при быстрой контратаке, получил мяч от Додо с фланга и забил.

Гвардиола ответил заменой Кевина де Брюйне на Давида Силву и уже испанец сразу мог наказать Шахтер. После его удара Пятов и Кривцов вдвоем едва не закатили мяч в собственные ворота – Сергей выбил сферу с линии ворот.

В дальнейшем Ман Сити продолжал давить, но Пятов сыграл во всех эпизодах отлично.

Ничья 1:1 имеет для Шахтера больше моральное удовлетворение, ведь Аталанта обыграла Динамо З и вернулась в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

Перед последним туром у Шахтера 6 очков, загребского Динамо – 5 очков, а у Аталанты – 4 очка.В последнем туре Шахтер решит свою судьбу в домашнем поединке с итальянцами.

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо.