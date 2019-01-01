Тоттенхэм совершил камбэк в матче с Олимпиакосом

"Шпоры" в тяжелом матче добыли три очка.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм дома принимал Олимпиакос.

Греческий клуб в начале первого тайма выигрывал с разницей в два мяча.

“Шпоры“ совершили настоящее чудо. Сначала Алли отыграли один гол под конец первого тайма, а после перерыва лондонский клуб забил три безответных мяча.

Тоттенхэм – Олимпиакос 4:2

Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 – Эль-Араби, 6, Семеду, 19

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Роуз – Дайер (Эриксен, 29), Уинкс – Лукас Моура (Сиссоко, 61), Алли (Ндомбеле, 83), Сон Хын Мин – Кейн

Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас – Камара, Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 74) – Поденсе (Ранджелович, 78), Эль-Араби (Герреро, 85), Масурас

Предупреждения: Альдервейрельд – Бухалакис, Поденсе, Семеду, Цимикас.