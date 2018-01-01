Ювентус обыграл Атлетико и обеспечил себе победу в группе ЛЧ

Туринский коллектив занял первое место в группе D.

Ювентус добыл победу над Атлетико в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Турине и завершилась со счетом 1:0.

Первые десять минут поединка команды провели в разведке. Сначала мяч у себя держали мадридцы, но потом хозяева перехватили инициативу и попытались атаковать через фланги. Ощутимого результата это не принесло.

Первый момент в матче возник только на 12-й минуте встречи. Витоло получил мяч, приблизился к воротам Щенсны и сразу же пробил. Но удар пришелся в защитника. Спустя несколько мгновений главная звезда Юве Криштиану Роналду чуть не повредил правый голеностоп во время столкновения с угловым флажком. Португалец долго хромал, однако все таки смог продолжить игру.

Туринцы могли выходить вперед в счете еще в середине первого тайма. На 21-й минуте Пауло Дибала обошел двух защитников, после чего в падении попытался переправить мяч на форварда. Передачу, однако, заблокировали в последний момент.

Впоследствии туринцы имели существенный перевес над своими соперником по игре, но никак не могли конвертировать это преимущество в забитый мяч. Но уже в добавленное к первому тайму время туринцы таки сумели забить. Постарался Дибала, который пушечным ударом со штрафного и открыл счет в матче.

Во второй половине встречи Атлетико пытался отыграться, но забить так и не сумел. Гости проводили встречу слишком агрессивно, что привело к большому количеству нарушений и “горчичников“. Желтую карточку получил сначала Сауль, а затем – Эктор Эррера.

Игра Атлетико оживилась после выхода на поле Жоау Фелиша. Юный португалец здорово включился в игру, прострелив с угла штрафной площади. Мог быть гол, но удар вовремя заблокировал де Лигт. Ювентус сразу же ответил сольным проходом Роналду, который, впрочем, закончился ничем.

В середине второго тайма на поле появился Федерико Бернардески. Как и Фелиш в Атлетико, Феде смог немного оживить матч, организовав несколько неплохих атак на ворота соперника.

Одна из них имела все шансы на то, чтобы завершиться взятием ворот. Бернардески подбежал к штрафной и прострелил по воротам Облака со средней дистанции. Чуть левее – и был бы гол, а так только штанга.

С выходом игроков атакующего плана встреча заиграла новыми красками. Сначала Фелиш выдал идеальную передачу, на которую открывался Корреа. Но де Лигт вовремя перехватил. А затем Бернардески мог выходить 1 на 1 с Облаком, если бы не защитники гостей.

Но все же больше голов команды забить не смогли – 1:0.

После пяти туров Ювентус набрал 13 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира с первого места в группе D. Атлетико с семью очками располагается на второй строчке.

Ювентус — Атлетико 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди — Рэмси (Бернардески, 63) — Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) — Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке — Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).

Предупреждения: Бентанкур — Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.