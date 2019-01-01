Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Два футболиста Брюгге были удалены с поля после празднования гола

Комментариев: 0
В следующий раз будут думать.

Крепин Диатта
Крепин Диатта
Getty Images

В пятом туре Лиги чемпионов Брюгге в гостях играл с Галатасараем. 

Бельгийцы сумели отыграть во втором тайме на 90+3 минуте. Два игрока Брюгге так увлеклись празднованием, что получили по второй желтой карточке.

Диатта был удален за то, что снял футболку, а Педро из-за того, что ударил головой угловой флажок.

Видео удалений:

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Брюгге, Галатасарай, Лига чемпионов, футбол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь