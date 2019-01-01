Два футболиста Брюгге были удалены с поля после празднования гола

В следующий раз будут думать.

Крепин Диатта Getty Images

В пятом туре Лиги чемпионов Брюгге в гостях играл с Галатасараем.

Бельгийцы сумели отыграть во втором тайме на 90+3 минуте. Два игрока Брюгге так увлеклись празднованием, что получили по второй желтой карточке.

Диатта был удален за то, что снял футболку, а Педро из-за того, что ударил головой угловой флажок.

Видео удалений:

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