Два футболиста Брюгге были удалены с поля после празднования гола
В следующий раз будут думать.
В пятом туре Лиги чемпионов Брюгге в гостях играл с Галатасараем.
Бельгийцы сумели отыграть во втором тайме на 90+3 минуте. Два игрока Брюгге так увлеклись празднованием, что получили по второй желтой карточке.
Диатта был удален за то, что снял футболку, а Педро из-за того, что ударил головой угловой флажок.
Видео удалений:
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