Галатасарай - Брюгге 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай дома принимал Брюгге.
Хозяева поля открыли счет в первом тайме. Однако гости в компенсированное время ко второму тайму смогли забить ответный мяч, тем самым вырвав ничью в Турции.
Отметим, что у гостей главный арбитр встречи удалил двоих игроков в компенсированное время.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Галатасарай - Брюгге:
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Галатасарай — Брюгге 1:1
Голы: Бюйюк, 11 — Диатта, 90+2
Галатасарай: Муслера – Мариано, Донк, Маркан, Нагатомо – Сери (Ярмымджы, 90+4), Лемина, Бельханда (Мор, 87) – Фегули, Бюйюк, Байрам (Инан, 80)
Брюгге: Миньоле – Мата Педро, Мехеле, Дели, Рикка – Ритс (Диас де Оливейра, 46), Баланта, Ванакен – Деннис (Схрейверс, 58), Опенда (Окереке, 87), Диатта
Предупреждения: Мариано, Нагатомо, Лемина, Муслера – Мата Педро, Рикка, Диатта
Удаления: Диатта, 90+3, Мата Педро, 90+3.
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