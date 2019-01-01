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Галатасарай - Брюгге 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Команды разошлись миром.

Галатасарай
Галатасарай
Getty Images

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай дома принимал Брюгге.

Хозяева поля открыли счет в первом тайме. Однако гости в компенсированное время ко второму тайму смогли забить ответный мяч, тем самым вырвав ничью в Турции.

Отметим, что у гостей главный арбитр встречи удалил двоих игроков в компенсированное время.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча  Галатасарай - Брюгге:

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Галатасарай — Брюгге 1:1

Голы: Бюйюк, 11 — Диатта, 90+2 

Галатасарай: Муслера – Мариано, Донк, Маркан, Нагатомо – Сери (Ярмымджы, 90+4), Лемина, Бельханда (Мор, 87) – Фегули, Бюйюк, Байрам (Инан, 80)

Брюгге: Миньоле – Мата Педро, Мехеле, Дели, Рикка – Ритс (Диас де Оливейра, 46), Баланта, Ванакен – Деннис (Схрейверс, 58), Опенда (Окереке, 87), Диатта

Предупреждения: Мариано, Нагатомо, Лемина, Муслера – Мата Педро, Рикка, Диатта

Удаления: Диатта, 90+3, Мата Педро, 90+3. 

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Теги: Галатасарай, Брюгге, Лига чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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