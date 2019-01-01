Моуринью - первый тренер, который трижды выводил клубы из Англии в ЛЧ
Португалец отметился новым достижением.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вписал свое имя в историю.
Португальский специалист руководит действиями “шпор“ в матче пятого тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса.
Этот матч стал особенным для Моуринью. Он стал первым специалистом, который управлял тремя английскими командами в Лиге чемпионов.
Напомним, что до этого португальский тренер был главным в Челси и Манчестер Юнайтед.
Отметим, что Моуринью заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз.
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