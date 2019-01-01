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Моуринью - первый тренер, который трижды выводил клубы из Англии в ЛЧ

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Португалец отметился новым достижением.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вписал свое имя в историю.

Португальский специалист руководит действиями “шпор“ в матче пятого тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

Этот матч стал особенным для Моуринью. Он стал первым специалистом, который управлял тремя английскими командами в Лиге чемпионов.

Напомним, что до этого португальский тренер был главным в Челси и Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Моуринью заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз.

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Теги: Жозе Моуринь, Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов, футбол
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