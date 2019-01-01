Малиновский остался в запасе на матч с Динамо Загреб

Украинец не попал в основной состав своей команды на матч Лиги чемпионов.

Руслан Малиновский Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался в запасе на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб. Аталанта: Голлини, Толой, Хатебур, Гозенс, Паломино, Кьер, Фройлер, Гомес, де Роон, Пашалич, Муриэль Запасные: Спортьелло, Мазьелло, Джимсити, Кастань, Малиновский, Иличич, Барроу Динамо Загреб: Ливакович, Перич, Теофиль-Катрен, Леовац, Дилавер, Ольмо, Иванушек, Адеми, Стоянович, Петкович, Оршич Запасные: Загорац, Мубандже, Гжира, Гояк, Гавранович, Шитум, Кондзер Матч Аталанта - Динамо Загреб состоится сегодня, 26-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Дима Данец