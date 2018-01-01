ПСЖ в невероятном матче вырвал ничью у Реала

Парижане совершили камбэк и сумели завершить поединок вничью.

Мадридский Реал принимал ПСЖ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В турнирном плане для хозяев поля эта встреча уже ничего не решала - Брюгге сыграл вничью с Галатасараем и, тем самым, даже до начала матча "сливочные" оформили выход в плей-офф.

Однако важна эта игра была для мадридцев по другой причине - подопечные Зидана хотели реабилитироваться за поражение от ПСЖ в первом туре (3:0) и порадовать своих болельщиков. С первых же минут Реал начал атаковать и прессинговать, создавая более-менее опасные моменты, хотя парижане тоже не отсиживались и проверяли на прочность Куртуа.

В итоге, счет все же открыл именно Реал - Иско пробил по воротам, но угодил в штангу, и первым на добивании оказался Карим Бензема, который наконец-то сумел забить в Лиге чемпионов. В последующие 15 минут Реал активно пытался увеличить преимущество, в основном пробираясь к штрафной через левый фланг, но довести дело до еще одного гола не получилось. В ответ ПСЖ сумел ответить лишь парочкой моментов, лучший из которых был у Мбаппе.

Под конец первого тайма едва не произошло удаление - Куртуа сыграл на выходи и сбил Марко Верратти, за что арбитр моментально показал бельгийцу красную карточку. Нервы у всех были на пределе и судья пошел смотреть видеоповтор, правда не того момента с Курту, а предшествующего фола - Гуйе нарушил правила в борьбе с Марсело до эпизода с карточкой. Рефери отменил свое решение и через несколько минут команды отправились на перерыв.

Во второй половине встречи на поле сразу же появился Неймар - Тухель явно сделал ставку на быстрые контратаки, которые бразилец умеет создавать в паре с Мбаппе. Решение оправданное, ведь Неймар действительно с первых же минут стал создавать моменты, правда к одному они так и не приводили - к голу.

Впрочем, Реал также не мог забить, создавалось впечатление, что Навас заговорил свои ворота - за пять минут "сливочные" имели 4 стопроцентных шанса на взятие ворот, но мяч проходил возле штанги. А потом еще и неожиданная травма Азара - Менье очень грубо сбил Эдена и тот даже не мог самостоятельно уйти с поля. Медикам пришлось помогать ему уйти, и, вполне вероятно, что травма очень серьезная (опять Азар в лазарете, не везет ему!).

Следующие 10 минут после замены Эдена были относительно спокойными, потом тренера совершили замены, и тут произошло радостное событие для мадридского клуба - Марсело отдал идеальный пас на Бензема, который головой отправил мяч в сетку!

Казалось бы, на табло - 2:0, и ничего "сливочным" можно не опасаться. Но игроки ПСЖ были явно другого мнения и спустя считанные мгновения восстановили паритет - вначале Килиан Мбаппе обуграл Куртуа на 81-й минуте встречи, а на 83-й Сарабия невероятным ударом отправил мяч прямо в девятку, не оставив киперу ни шанса.

Естественно, после такого "сливочные" настойчиво пытались забить, на что ПСЖ также отвечали опасными моментами. Финальной точкой мог стать штрафной на 94-й минуте поединка. Бэйл исполнил очень хороший удар в девятку, но, к сожалению для валлийца, угодил в каркас.

Встреча завершилась со счетом 2:2, и обе команды уверенно выходят в плей-офф Лиги чемпионов.

Реал – ПСЖ – 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 – Мбаппе, 81; Сарабия, 83

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос – Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бейл, 68)

ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 75) - Ди Мария, Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе

Предупреждения: Марсело – Менье