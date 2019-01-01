Коваленко, Тете, Коноплянка - в стартовом составе на матч с Манчестер Сити

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тур группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер и Манчестер Сити объявили стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26-го ноября, в Манчестере.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Давид Силва, Менди, Марез, Фоден.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Тете, Коваленко, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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