Марез: Шахтер будет играть в открытый футбол

Команды будут настроены на атаку.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез поделился мнением по поводу предстоящего матча с Шахтером в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Это будет большая игра. Лига чемпионов - это всегда очень высокий стандарт, мы должны быть готовы ко всему.

Шахтер - большая и сильная команда, которая приедет, чтобы побеждать.

Шахтер будет играть в открытый футбол, это нам на руку»“, - цитирует Мареза пресс-служба клуба.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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