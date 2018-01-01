Манчестер Сити U-19 - Шахтер U-19 5:0 видео голов и обзор матча Юношеской лиге УЕФА
"Горняки" не сумели навязать борьбу "горожанам".
Донецкий Шахтер U-19 проиграл ровесникам из Манчестер Сити в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.
“Горожани“ забили 5 безответных мячей в ворота “горняков“.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19:
Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19 5:0
Голы: Роджерс 11, Деле-Баширу, 23, Поведа, 26, Туайзи, 89, Бернабе, 90+1
Манчестер Сити U-19: Басуну – Дионку, Гарсия, Харвуд-Беллис, Огбета – Дойл (Бернабе, 63), Посо (Макдональд, 81), Деле-Баширу (Палмер, 81) – Брааф (Найт, 71), Поведа, Роджерс (Туази, 64)
Шахтер U-19: Трубин – Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев (Абдулаев, 61) – Крыськив, Гуров (Рудавский, 46), Судаков – Очеретько (Кобак, 62), Бондаренко (Кобылянский, 87), Мудрик (Свитюха, 87).
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