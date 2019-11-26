Клопп - о Наполи: Поставил бы я на победу Ливерпуля 3:0? Я немец: мы не делаем ставок

Немецкий специалист надеется, что Ливерпуль покажет качественный футбол.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей игры против Наполи в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“Сделал бы я ставку на победу Ливерпуля 3:0? Я немец: мы не делаем ставок. Мы не можем отдать свои деньги чужим людям. Я не разбираюсь в тотализаторе.. Я совсем этого не понимаю.

Мне бы хотелось увидеть такой счет, но на данный момент, не могу сказать. У нас будет 95 минут, чтобы добиться хорошего результата.

Мы полны амбиций в Лиге чемпионов. Хотим пройти как можно дальше, но для этого надо выигрывать футбольные матчи. Вот о чем мы думаем.

Наполи - сильная, опытная команда, где играют техничные и скоростные футболисты. У нас завтра будет сложный матч“, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи, которая начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.