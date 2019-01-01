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Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер

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Украинец посетит поединок Лиги чемпионов.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером. Об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2.

Поединок состоится сегодня, 26 ноября, в Манчестере на стадионе Этихад. Шевченко проживает в Лондоне, поэтому ему достаточно легко и быстро добраться до Манчестера, чтобы посмотреть на игру некоторых своих подопечных в национальной команде.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных 2019 года.

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Теги: Лига Чемпионов, футбол, Андрей Шевченко, Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк
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Источник: footballua.tv

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