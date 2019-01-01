Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер

Украинец посетит поединок Лиги чемпионов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером. Об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2.

Поединок состоится сегодня, 26 ноября, в Манчестере на стадионе Этихад. Шевченко проживает в Лондоне, поэтому ему достаточно легко и быстро добраться до Манчестера, чтобы посмотреть на игру некоторых своих подопечных в национальной команде.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных 2019 года.