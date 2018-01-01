Тренер Црвены Звезды - о Баварии: У них есть Нойер, Левандовский - о чем говорить?

Команды находятся на разном уровне.

Главный тренер Црвены Звезды Владан Милоевич поделился ожиданиями от предстоящей игры с Баварией в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Мы дома принимаем гранд, один из лучших в мире. Мы сделаем все возможное, чтоб показать наш лучший футбол.

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Надеюсь, что на стадионе будут полные трибуны. Болельщики будут придавать нам силы на протяжение всех 90 минут.

Мы отнеслись к Баварии и Тоттенхэму с чрезмерным уважением? Играть всегда можно лучше, но на данный момент мы находимся на разных уровнях с ними. Нойер, Сон Хын Мин, Левандовски - о чем тут еще говорить?“, - приводит слова Милоевича официальный сайт УЕФА.

Матч Црвена Звезда - Бавария состоится во вторник, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени.