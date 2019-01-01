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Полузащитник Атлетико: Сделаем все возможное для победы над Ювентусом

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Коке считает туринцев одними из фаворитов турнира.
Коке
Коке
Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Коке прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

“Мы понимаем, что Ювентус является одним из фаворитов розыгрыша, но хотим победить и сделаем для этого все возможное.

Юве - очень мощная команда, и дело не только в Криштиану Роналду. В составе туринцев очень много сильных исполнителей“, - заявил футболист.

Матч Ювентус - Атлетико состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Коке, Атлетико, Ювентус, Лига чемпионов
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Источник: uefa.com

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