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Куртуа: В матче против ПСЖ мы не будем думать о мести

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Голкипер мадридцев отметил, что важно не допускать прежних ошибок.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа признался, что команда не думает о реванше против ПСЖ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Я готовлюсь ко всем матчам одинаково. Линия атаки ПСЖ очень качественно играет, а потому нужно всегда быть готовым. Нам нужно показать нашу силу и не допускать ошибки, которые мы делали прежде. Это будет блестящая игра с первой секунды и до последней минуты.

Мы не думаем о мести. Первая встреча с ПСЖ (0:3) помогла нам многому научиться. Это был плохой поедино, но мы значительно улучшились за последнее время. Нам нужно показать, насколько мы хороши“, - цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

Матч Реал - ПСЖ состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Реал, ПСЖ, Тибо Куртуа, Лига чемпионов
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