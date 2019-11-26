Жезус: Зинченко постоянно получает удовольствие от жизни
Накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером игрок “горожан“ Габриэл Жезус пообщался с журналистами и поделился своим мнением о воспитаннике “горняков“ Александре Зинченко.
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“Этот парень всегда счастлив. Это непривычно, и этим он очень сильно отличается от других. Хочу сказать, что мы, бразильцы, склонны быть счастливыми, веселиться, петь и танцевать. А он, хоть и не является моим соотечественником, ведет себя так же.
Зинченко постоянно получает удовольствие от жизни. Безусловно, он - отличный парень“, - сказал Жезус в комментарии Футбол News.
Кроме того, Габриэл поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Шахтером.
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“У Шахтера отличная линия обороны. Чтобы забивать им, нужно много забивать на тренировках, это не так легко, как кажется. В целом, это хорошая команда, которая доказывает свой статус последние несколько сезонов“, - отметил бразилец.
Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.
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