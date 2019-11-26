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Жезус: Зинченко постоянно получает удовольствие от жизни

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Игрок Манчестер Сити отметил, что украинец ведет себя как бразилец.
Габриэл Жезус и Александр Зинченко (в центре)
Габриэл Жезус и Александр Зинченко (в центре)
Getty Images

Накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером игрок “горожан“ Габриэл Жезус пообщался с журналистами и поделился своим мнением о воспитаннике “горняков“ Александре Зинченко.

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“Этот парень всегда счастлив. Это непривычно, и этим он очень сильно отличается от других. Хочу сказать, что мы, бразильцы, склонны быть счастливыми, веселиться, петь и танцевать. А он, хоть и не является моим соотечественником, ведет себя так же.

Зинченко постоянно получает удовольствие от жизни. Безусловно, он - отличный парень“, - сказал Жезус в комментарии Футбол News.

Кроме того, Габриэл поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Шахтером.

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“У Шахтера отличная линия обороны. Чтобы забивать им, нужно много забивать на тренировках, это не так легко, как кажется. В целом, это хорошая команда, которая доказывает свой статус последние несколько сезонов“, - отметил бразилец.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться с нашим анонсом на поединок Манчестер Сити - Шахтер.

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Теги: Габриэл Жезус, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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