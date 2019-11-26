Дембеле: Мы должны победить Боруссию, чтобы решить вопрос с выходом в плей-офф

Француз сыграет против своего бывшего клуба в матче Лиги чемпионов.

Вингер Барселоны Усман Дембеле прокомментировал матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

“В матче с Боруссией мы должны победить, чтобы решить вопрос с выходом из группы как можно скорее. Это самая важная игра в первой части сезона. Мы надеемся набрать три очка при поддержке болельщиков, чтобы в поединке с Интером чувствовать себя спокойнее.

Игра против Дортмунда будет особенной для меня. У меня там еще остались бывшие одноклубники. На поле мы будем соперниками, но ничего не изменилось. Я ушел два года назад и с тех пор мы не виделись. Эмоционально это будет сложно, но я счастлив, что мы снова увидимся и сыграем друг против друга“, - цитирует футболиста Marca со ссылкой на Barca TV.

Матч Барселона - Боруссия Д состоится в среду, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.