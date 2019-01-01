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Сарри: Играть с Атлетико нелегко, но мы должны думать о первом месте в группе

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Наставник туринцев лестно высказался в сторону Диего Симеоне.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико.

“Периодами наша команда играет просто блестяще, но я хотел бы, чтобы мы были в отдельных вещах более стабильными. Нам точно есть в чем прибавлять.

Играть с Атлетико нелегко, но нам не стоит забивать голову тем, что будет делать соперник. Мы сфокусированы на том, насколько важно занять первое место. Диего Симеоне проделал с командой превосходную работу и заслуживает только лестных слов.

У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это момент позитивный. Вчера он тренировался с партнерами. Кажется, его состояние улучшается, но у нас еще есть время все оценить. То же самое касается Де Лигта и Бернардески“, - цитирует итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч Ювентус - Атлетико состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Лига чемпионов, Ювентус, Атлетико
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