Сарри: Играть с Атлетико нелегко, но мы должны думать о первом месте в группе

Наставник туринцев лестно высказался в сторону Диего Симеоне.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико.

“Периодами наша команда играет просто блестяще, но я хотел бы, чтобы мы были в отдельных вещах более стабильными. Нам точно есть в чем прибавлять.

Играть с Атлетико нелегко, но нам не стоит забивать голову тем, что будет делать соперник. Мы сфокусированы на том, насколько важно занять первое место. Диего Симеоне проделал с командой превосходную работу и заслуживает только лестных слов.

У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это момент позитивный. Вчера он тренировался с партнерами. Кажется, его состояние улучшается, но у нас еще есть время все оценить. То же самое касается Де Лигта и Бернардески“, - цитирует итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч Ювентус - Атлетико состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.