Симеоне: Роналду - номер один, экстраординарный игрок

Аргентинский специалист считает, что в составе Ювентуса есть много отличных игроков.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о предстоящем матче пятого тура Лиги чемпионов против Ювентуса.

“Мы в хорошей форме, но хотим улучшить наши показатели в атаке, быть более стабильными. Нужно максимально выкладываться в каждом матче и пытаться победить.

Роналду - чемпион, номер один, экстраординарный игрок. У него есть очень много способов, чтобы сделать разницу в поединке.

Слишком рано судить о различиях Ювентуса при Аллегри и Сарри, давайте посмотрим в мае. Но у туринцев есть много отличных игроков, которые могут сыграть в разных ролях. Не сомневаюсь, что и в этом году Юве будет на вершине“, - цитирует Симеоне Football Italia.

Матч Ювентус - Атлетико состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.