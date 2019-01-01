Моуринью: Будем добиваться нужного результата в матче с Олимпиакосом

Португальский специалист считает, что разница в классе между командами невелика.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий матч пятого тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

“Самое восхитительное то, что я не нуждаюсь в других игроках. Я доволен тем, что имею, просто нам необходимо время. Этих ребят я знаю достаточно неплохо, ведь я уже играл против них. Вряд ли в этом сезоне мы выиграем АПЛ, но мы можем сделать это в следующем году.

Я люблю Лигу чемпионов, о победе здесь мечтает каждый. Далеко не всем удается это сделать, а я выиграл ее два раза. Понятное дело, хотелось бы еще один раз здесь одержать триумф, но сейчас мы говорим только об 1/8 финала.

У нас есть два поединка, чтобы гарантировать себе выход в следующую стадию, но нам легко не будет, ведь в Афинах мы сыграли вничью.

Это означает, что разница в классе не такая уже и большая. Будем добиваться нужного результата“, - приводит слова португальского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Тоттенхэм - Олимпиакос состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Жозе Моуринью признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз.