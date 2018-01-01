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Каштру: Мы не приехали в Манчестер, чтобы закрыться и ожидать постоянных атак от Сити

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"Горняки" намерены дать бой.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча против Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

“Мы всегда стараемся оставаться собой. До сегодня команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов - Тайсона, Марлоса и Дентиньо - менять тактическую схему мы не будем.

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Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов.Зачастую на поле встречаются команды с разными компонентами, потому любой тренер старается придерживаться собственного стиля.

Да, с таким соперником, как Манчестер Сити, всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65-70% времени.

Тем не менее мы проанализировали поединок 1-го тура в Харькове, где соотношение в процентах было 55 к 45. И практически при таком же владении Сити создал намного больше опасности, чем мы. Когда ты с мячом - атакуешь, когда без - обороняешься, это понятно. И все же постараемся показывать свой футбол.

Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак Сити. Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам Манчестер Сити“, - приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол
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