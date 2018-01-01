Гвардиола: Завтра будет шанс закрыть вопрос выхода в плей-офф

"Горожане" хорошо подготовились к матчу против "горняков".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.

“Мы занимаем хорошую позицию в группе, у нас есть 10 очков. Завтра будет шанс закрыть вопрос выхода в плей-офф.

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Шахтер хорошо знает нас, как и мы его. Конечно, готовимся.

Посмотрим, в какой форме будем после тяжелого матча с Челси, но постараемся показать все лучшее, что можем, чтобы поехать в Загреб, не беспокоясь о результате“, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Агуэро пропустит матч с Шахтером.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00.

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