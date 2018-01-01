Жезус: Разговаривал с Тайсоном и Дентиньо о расизме

Игрок Манчестер Сити высказался о скандале, связанным с расизмом в Украине.

Игрок Манчестер Сити Габриэль Жезус принял участие в пресс-конференции накануне матча против донецкого Шахтера в рамках Лиги чемпионов.

Отвечая на вопросы журналистов, футболист рассказал, что общался с игроками донецкого клуба Тайсоном и Дентиньо об инциденте, случившемся во время матча Шахтер - Динамо в рамках УПЛ.

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"Да, я разговаривал и с Тайсоном, и с Дентиньо. Конечно, ничего хорошего в этой ситуации нет. Я не могу сказать, что они думают по этому поводу. Но я считаю, что мы обязаны об этом говорить каждый раз, когда происходит подобное.

Да, мы это обсуждаем, они тоже недовольны этим, все мы недовольны", - рассказал Жезус.

Отметим, что матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, из-за скандала киевское Динамо проведет один домашний матч без зрителей, а также заплатит штраф в размере 500 тысяч гривен.