Агуэро пропустит матч Лиги чемпионов против Шахтера

Аргентинец получил травму во время матча чемпионата Англии против Челси.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро не сможет сыграть в поединке против донецкого Шахтера в матче Лиги чемпионов.

Об этом во время пресс-конференции перед поединком рассказал главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола. По словам специалиста, он вылетел из строя на несколько недель.

“Серхио пропустит несколько игр. Он выбыл на несколько недель, пока не могу сказать, на сколько именно. У него проблема с сухожилием.

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Мы будем скучать по нему и будем его ждать, но у нас есть Жезус и Стерлинг, которые могут играть на этой позиции. Других травм нет. У Давида Силвы в матче с Челси была судорога, но он в порядке“, - заявил Гвардиола.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00.

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