Манчестер Сити - Шахтер: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
На этой неделе состоятся матчи пятого, предпоследнего, тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с английским Манчестер Сити.
Манчестер Сити - Шахтер
Лига чемпионов, 5-й тур, Группа С
Манчестер, стадион Этихад
26 ноября 2019 года
Стартовый свисток - 22:00
Арбитр - Славко Винчич (Словения)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 1
Для Шахтера этот поединок, безусловно, имеет важное турнирное значение - сейчас “горняки“ занимают второе место в группе с 5-ю очками в активе, однако у загребского Динамо, идущего третьим в квартете, также 5 пунктов. Так что подопечным Каштру крайне важно увезли хотя бы очко с Этихада, что будет весьма и весьма непросто.
Манчестер Сити же возглавляет группу С, набрав по итогам четырех туров 10 баллов (3 победы и 1 ничья). В первом туре “горожане“ в Харькове обыграли Шахтер со счетом 3:0, так что высока вероятность того, что в Манчестере победу также отпразднуют подопечные Гвардиолы.
За три последних сезона Лиги чемпионов (2017/18, 2018/19, 2019/20) команды постоянно встречались на групповом этапе. Из пяти сыгранных матчей лишь 1 раз Шахтер сумел добыть победу - 6 декабря 2017 года в Харькове (2:1). Во всех остальных встречах “оранжево-черные“ неизменно терпели неудачу, причем проигрывая крупно и всухую (2:0, дважды 3:0 и один раз 6:0).
Манчестер Сити
Манчестер Сити в 4-м туре сыграл вничью с Аталантой (1:1), а после этого провел два поединка в рамках чемпионата Англии. 10 ноября подопечные Гвардиолы потерпели поражение от главного конкурента в АПЛ - Ливерпуля (3:1), зато 23 ноября одолели Челси (2:1), но это обернулось для команды кадровыми потерями.
Так, Гвардиоле по ходу противостояния с “синими“ вынужденно пришлось заменить Родри, Давида Силву и Серхио Агуэро. Последний пропустит несколько недель из-за травмы, что касается Силвы, то у него была судорога и он сможет выйти на поле.
Кроме того, Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Александра Зинченко, Лероя Сане и Эмерика Ляпорта, которые находятся в лазарете. Также матч из-за дисквалификации пропустит голкипер Клаудио Браво.
Шахтер
В промежутке между четвертым и пятым туром Лиги чемпионов Шахтер провел два матча в национальном чемпионате - 10 ноября подопечные Каштру минимально обыграли киевское Динамо (1:0), и 22 ноября уверенно разобрались с ФК Львов (4:1).
Что касается кадровых потерь, то в поединке против Сити не сыграют два важных игрока основы - Марлос, отбывающий дисквалификацию после матча с Динамо З, и Тайсон, который получил травму. Зато в Манчестер полетели Евгений Коноплянка и Манор Соломон, которые пропустили матч ЛЧ против загребского Динамо. Их участие пока под вопросом, но есть шанс, что мы увидим их на поле.
Ориентировочные составы
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Фоден - Марез, Жезус, Стерлинг.
Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Коваленко, Маркос Антонио - Мораес.
Не сыграют: Агуэро, Браво, Зинченко, Ляпорт - Бутко, Тотовицкий, Тайсон, Марлос
Под вопросом: Родри, д. Силва - Коноплянка, Соломон
Арбитр
Матч на Этихад Стэдиум рассудит 40-летний Славко Винчич из Словении, а помощниками выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович.
Ранее Винчич уже работал на матче “горняков“. В 2017 году он обслуживал поединок 1/16 финала Лиги Европы, где дончане уступили Сельте со счетом 0:2. Также словенец дважды обслуживал игры киевского Динамо - против Генгама и Челси в ЛЕ.
В активе Винчича также работа на поединке Манчестер Сити в 2016 году в рамках группового этапа ЛЧ. Тогда “горожане“ сыграли вничью с Селтиком (1:1).
Всего же словенский арбитр обслужил 64 матча под эгидой УЕФА, среди которых 12 - в рамках Лиги чемпионов.
Слова тренеров
Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
“У нас есть 10 очков после четырех туров. Теперь у нас есть шанс закрыть вопрос по выходу в плей-офф. Шахтер нас хорошо знает, но и мы их хорошо знаем. Будем готовиться. Посмотрим, в какой форме будет команда после тяжелого матча с Челси. Мы покажем свой лучший футбол, так как мы хотим поехать в Загреб, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф“.
Луиш Каштру (Шахтер)
“Да, с таким соперником, как Манчестер Сити, всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65-70% времени. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак Сити. Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам Манчестер Сити“.
Прогноз
Поединок в Манчестере во многом определит шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. “Горняков“ ожидает противостояние с лидером группы, причем с действительно сильным соперником, которому они проиграли 4 из пяти матчей за последние 3 сезона Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что “горожане“ в очередной раз одолеют Шахтер, причем с крупным счетом. Наш прогноз - 4:0.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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