Манчестер Сити примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте все самое важное о предстоящем противостоянии на Спорт bigmir)net.

На этой неделе состоятся матчи пятого, предпоследнего, тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с английским Манчестер Сити.

Манчестер Сити - Шахтер

Лига чемпионов, 5-й тур, Группа С

Манчестер, стадион Этихад

26 ноября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Манчестер Сити - Шахтер: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов ФК Шахтер Донецк

Для Шахтера этот поединок, безусловно, имеет важное турнирное значение - сейчас “горняки“ занимают второе место в группе с 5-ю очками в активе, однако у загребского Динамо, идущего третьим в квартете, также 5 пунктов. Так что подопечным Каштру крайне важно увезли хотя бы очко с Этихада, что будет весьма и весьма непросто.

Манчестер Сити же возглавляет группу С, набрав по итогам четырех туров 10 баллов (3 победы и 1 ничья). В первом туре “горожане“ в Харькове обыграли Шахтер со счетом 3:0, так что высока вероятность того, что в Манчестере победу также отпразднуют подопечные Гвардиолы.

За три последних сезона Лиги чемпионов (2017/18, 2018/19, 2019/20) команды постоянно встречались на групповом этапе. Из пяти сыгранных матчей лишь 1 раз Шахтер сумел добыть победу - 6 декабря 2017 года в Харькове (2:1). Во всех остальных встречах “оранжево-черные“ неизменно терпели неудачу, причем проигрывая крупно и всухую (2:0, дважды 3:0 и один раз 6:0).

Манчестер Сити

Игроки Манчестер Сити Getty Images

Манчестер Сити в 4-м туре сыграл вничью с Аталантой (1:1), а после этого провел два поединка в рамках чемпионата Англии. 10 ноября подопечные Гвардиолы потерпели поражение от главного конкурента в АПЛ - Ливерпуля (3:1), зато 23 ноября одолели Челси (2:1), но это обернулось для команды кадровыми потерями.

Так, Гвардиоле по ходу противостояния с “синими“ вынужденно пришлось заменить Родри, Давида Силву и Серхио Агуэро. Последний пропустит несколько недель из-за травмы, что касается Силвы, то у него была судорога и он сможет выйти на поле.

Кроме того, Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Александра Зинченко, Лероя Сане и Эмерика Ляпорта, которые находятся в лазарете. Также матч из-за дисквалификации пропустит голкипер Клаудио Браво.

Шахтер

Игроки Шахтера ФК Шахтер Донецк

В промежутке между четвертым и пятым туром Лиги чемпионов Шахтер провел два матча в национальном чемпионате - 10 ноября подопечные Каштру минимально обыграли киевское Динамо (1:0), и 22 ноября уверенно разобрались с ФК Львов (4:1).

Что касается кадровых потерь, то в поединке против Сити не сыграют два важных игрока основы - Марлос, отбывающий дисквалификацию после матча с Динамо З, и Тайсон, который получил травму. Зато в Манчестер полетели Евгений Коноплянка и Манор Соломон, которые пропустили матч ЛЧ против загребского Динамо. Их участие пока под вопросом, но есть шанс, что мы увидим их на поле.

Ориентировочные составы

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити - Шахтер ФК Шахтер Донецк

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Фоден - Марез, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Коваленко, Маркос Антонио - Мораес.

Не сыграют: Агуэро, Браво, Зинченко, Ляпорт - Бутко, Тотовицкий, Тайсон, Марлос

Под вопросом: Родри, д. Силва - Коноплянка, Соломон

Арбитр

Матч на Этихад Стэдиум рассудит 40-летний Славко Винчич из Словении, а помощниками выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович.

Ранее Винчич уже работал на матче “горняков“. В 2017 году он обслуживал поединок 1/16 финала Лиги Европы, где дончане уступили Сельте со счетом 0:2. Также словенец дважды обслуживал игры киевского Динамо - против Генгама и Челси в ЛЕ.

В активе Винчича также работа на поединке Манчестер Сити в 2016 году в рамках группового этапа ЛЧ. Тогда “горожане“ сыграли вничью с Селтиком (1:1).

Всего же словенский арбитр обслужил 64 матча под эгидой УЕФА, среди которых 12 - в рамках Лиги чемпионов.

Слова тренеров

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Хосеп Гвардиола Getty Images

“У нас есть 10 очков после четырех туров. Теперь у нас есть шанс закрыть вопрос по выходу в плей-офф. Шахтер нас хорошо знает, но и мы их хорошо знаем. Будем готовиться. Посмотрим, в какой форме будет команда после тяжелого матча с Челси. Мы покажем свой лучший футбол, так как мы хотим поехать в Загреб, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф“.

Луиш Каштру (Шахтер)

Луиш Каштру ФК Шахтер Донецк

“Да, с таким соперником, как Манчестер Сити, всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65-70% времени. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак Сити. Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам Манчестер Сити“.

Прогноз

Поединок в Манчестере во многом определит шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. “Горняков“ ожидает противостояние с лидером группы, причем с действительно сильным соперником, которому они проиграли 4 из пяти матчей за последние 3 сезона Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что “горожане“ в очередной раз одолеют Шахтер, причем с крупным счетом. Наш прогноз - 4:0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.