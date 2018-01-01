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Винчич рассудит матч Манчестер Сити и Шахтера

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Словенская бригада арбитров будет работать на матче донецкого клуба.
Славко Винчич / УЕФА
Славко Винчич / УЕФА

Во вторник, 26 ноября, донецкий Шахтер на выезде попытается отобрать очки у грозного Манчестер Сити в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч на Этихад Стэдиум рассудит Славко Винчич из Словении, а помощниками выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович.

Ранее Винчич уже работал на матче "горняков". В 2017 году он обслуживал поединок 1/16 финала Лиги Европы, где дончане уступили Сельте со счетом 0:2. Также словенец дважды обслуживал игры Динамо - против Генгама и Челси в ЛЕ.

Напомним, что после четырех туров Лиги чемпионов Шахтер занимает второе место с 5 очками в активе, а "горожане" имеют 10 пунктов.

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