Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте, где можно посмотреть это противостояние в прямом эфире.

Во вторник, 26 ноября, Манчестер Сити примет донецкий Шахтер в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Шахтер? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Футбол 1. Также трансляция будет доступна на канале Матч! Футбол 2 (Россия).

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер, которая начнется 26 ноября в 22:00.

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