Карвахаль: Я всегда хочу, чтобы Барселона проигрывала в Ла Лиге и в Лиге чемпионов

Испанский защитник желает успеха собственной команде.

Защитник Реала Даниэль Карвахаль рассказал по поводу конкуренции в Лиге чемпионов с Барселоной.

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“Не хочу врать, но я был бы рад, если Барселона не сумеет выйти из группы. Они являются претендентами на победу в Лиге чемпионов, а так же наш главный соперник.

Мы не будем притворяться. Я всегда хочу, чтобы они проигрывали в Ла Лиге, так же и в Лиге чемпионов.

Они имеют шикарный состав, который может достигать побед во всех турнирах. Чем больше сильных соперников вылетит, тем будет лучше для нас»“, - цитирует Карвахаля Marca.

Напомним, что свой последний матч в Лиге чемпионов Барселона сыграла вничью.